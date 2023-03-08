Москалькова обнародовала список пленных, которых отказался забирать Киев
Москалькова опубликовала список пленных, которых Киев отказался забирать в рамках обмена
Москва, 8 марта, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Киевская сторона отказалась забрать 70 украинских солдат в рамках состоявшегося 7 марта обмена пленными. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале, опубликовав список.
«В продолжение моего вчерашнего комментария об обмене. Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы», — написала омбудсмен.
Накануне Москалькова выразила надежду на дальнейший прогресс в обмене военнопленными между Россией и Украиной, несмотря на то что киевская сторона не приняла условия обмена «160 на 160», а согласилась лишь на 90 человек.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что 7 марта с подконтрольной Киеву территории были возвращены 90 российских военнопленных. Как отметила Татьяна Москалькова, переговорный процесс продолжается, Россия борется за каждого бойца.