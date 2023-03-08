Москва, 8 марта, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Киевская сторона отказалась забрать 70 украинских солдат в рамках состоявшегося 7 марта обмена пленными. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале, опубликовав список.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В продолжение моего вчерашнего комментария об обмене. Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы», — написала омбудсмен.

Накануне Москалькова выразила надежду на дальнейший прогресс в обмене военнопленными между Россией и Украиной, несмотря на то что киевская сторона не приняла условия обмена «160 на 160», а согласилась лишь на 90 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 7 марта с подконтрольной Киеву территории были возвращены 90 российских военнопленных. Как отметила Татьяна Москалькова, переговорный процесс продолжается, Россия борется за каждого бойца.