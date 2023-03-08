Белгород, 8 марта, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Бывший мэр Белгорода Антон Иванов, обвиненный в получении взяток в особо крупном размере, ближайшие два месяца проведет под стражей. Об этом в среду, 8 марта, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Антон Вергун/ТАСС Бывший мэр Белгорода Антон Иванов

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — приводит РИА Новости слова судьи Андрея Александрова.

О задержании Иванова по подозрению в получении взятки в виде автомобиля стоимостью почти три миллиона рублей сообщили в среду в местных правоохранительных органах.

Напомним, Антон Иванов занимал должность главы администрации Белгорода в период с 21 декабря 2021-го по 7 ноября 2022 года. Его уход поддержал губернатор региона Вячеслав Гладков.