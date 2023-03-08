Варшава, 8 марта, 2023, 13:59 — ИА Регнум. В Польше выявили факты незаконного получения пособий для вынужденных переселенцев с Украины. Страна необоснованно выплатила пособия на детей этой категории граждан на сумму 2 млн злотых (около $500 тыс.). Об этом 8 марта сообщила газета Rzeczpospolita.

IMAGO/Christian Thiel/Global Look Press Украинские беженцы

Как установлено, украинские беженцы получали пособия «500+» и «300+», которые выплачивают в Польше на каждого ребенка. Однако они полагаются лишь тем, кто находится на территории страны постоянно. Те же, кто получил их незаконно, как оказалось, выезжали из Польши почти сразу же после их выплаты.

Более того, ряд украинских беженцев специально приезжали в страну, зная о пособиях для детей беженцев, чтобы, получив их, выехать за пределы Польши.

В настоящее время соцслужба выдает решения о необоснованно полученном пособии и обязывает получателей их вернуть, сообщил пресс-секретарь службы Павел Жебровский. На возвращение денежных средств нарушителям законодательства предлагается два года, однако пока удалось возвратить в казну всего около 35,4 тыс. злотых из 2 млн.

Как ранее сообщалось, с 1 марта власти Польши обязали украинских беженцев самостоятельно платить за размещение в центрах проживания. Об этом сообщило издание Interia.