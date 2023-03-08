Гагра, Абхазия, 8 марта, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил женщин республики с 8 Марта. Обращение было обнародовано на сайте главы государства.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Президент Абхазии Аслан Бжания

Он выразил признательность за любовь, тепло и уют в семьях, а также отметил, что женщины успешно сочетают заботу о домашнем очаге и профессиональную деятельность. Также президент вспомнил и годы войны, в которой женщины проявили себя, несмотря на «внешнюю хрупкость».

«Вы воспитали героев, принесших победу нашему народу, и сами встали на защиту Родины», — отметил Бжания.

Президент пожелал женщинам здоровья, радости и праздничного настроения. Он также отметил, что без них невозможно построение мирной жизни и цивилизованного общества.