Стокгольм, 8 марта, 2023, 13:23 — ИА Регнум. На рассмотрение парламента Швеции передало законопроект о вхождении страны в состав Североатлантического альянса (НАТО) шведское правительство. Об этом 8 марта сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

Отмечается, что в случае принятия такового парламентом Швеция после ратификации протокола о присоединении всеми остальными государствами — членами альянса сразу станет полноправным его членом.

Также в законопроекте имеется норма о наделении шведского правительства правом решения вопроса о принятии помощи от НАТО в виде военных альянса, что, по утверждению кабинета министров Швеции, якобы будет способствовать появлению лучших предпосылок для безопасности страны.

Кроме того, правительство Швеции предлагает парламенту страны рассмотреть договор, который определяет иммунитет и привилегии для НАТО, после чего он будет инкорпорирован в шведскую правовую систему.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что в Государственном собрании страны не считают решённым вопросом вступление Финляндии и Швеции в НАТО.