В Великобритании сообщили, что жителям приходится голодать и мёрзнуть из-за инфляции

Лондон, , 13:09 — REGNUM Рост инфляции и стоимости услуг ЖКХ в Великобритании вынуждает жителей страны экономить на еде и отоплении жилья. Об этом 7 марта сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на исследование компании по защите прав потребителей Which?.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Крайнее беспокойство вызывает тот факт, что семьи по всей стране вынуждены голодать и мёрзнуть дома, потому что этой зимой не могут себе позволить товары первой необходимости», — заявил журналистам один из руководителей Which? Рочио Конча.

По данным исследования, за три последних месяца доля жителей королевства, которым приходится недоедать для экономии, выросла с 12% до 15%. Также 72% уменьшают температуру в домах, сокращая расходы на отопление, 39% экономят на горячей воде.

«Цены на основные продукты питания взлетели до небес: буханка хлеба, которую я обычно покупаю, становится всё меньше и всё дороже», — сказала журналистам 72-летняя жительница графства Саффолк.

Кроме того, по данным Which? , 2,3 млн домохозяйств в феврале просрочили оплату взносов за различные кредиты. В январе была схожая картина.

В издании отмечают, что ситуация может стать хуже, так как в апреле ожидается рост тарифа на электроэнергию, а в 2024 году прекратит действие скидка на неё.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году по сравнению с 2021 годом инфляция в Великобритании превысила 10%, что стало рекордным показателем почти за 40 лет.

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