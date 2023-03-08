Лондон, 8 марта, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Никаких особых проблем русские не испытывают из-за санкций Запада: ни отопление, ни ассортимент продуктов в магазинах их не беспокоят, заявила журналистка Сью Рид в публикации для Daily Mail.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

Делясь впечатлениями от общения с жителями Пермского края, Рид сравнила ситуацию в России и в Британии. Если в Британии в продовольственных магазинах не хватает фруктов и овощей, то в России полно еды.

«Дешёвая энергия в богатой газом стране позволяет выращивать овощи в теплицах даже самой суровой зимой, — пишет Рид. — К тому же Россия может импортировать большое количество фруктов из дружественных стран с более тёплым климатом, таких как Иран».

Журналистка призвала задуматься над той ценой, которую платят на Западе за экономическую войну против России.

Напомним, согласно данным The Economist, военная помощь Киеву на западе встречает всё меньше поддержки как в ЕС, так и в США.