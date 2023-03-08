Глава минобороны ФРГ: сообщения СМИ о ЧП на «Северных потоках» не должны влиять на помощь Киеву

Берлин, , 11:47 — REGNUM По мнению министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, сообщения в СМИ о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» (СП) не должны влиять на поддержку Киева со стороны западных стран. Он заявил об этом 8 марта в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус © Michael Matthey

«Нам не поможет, если на основании подобных расследований, которые, безусловно, готовились тщательно и усердно, думать о том, какие последствия это может иметь для поддержки Украины», — сказал он.

Также Писториус отметил, что, по его мнению, для оказания помощи Киеву европейским странам необходимо увеличивать производство боеприпасов.

«Заказы сами по себе ничего не дадут, у нас и так много договорённостей. Проблема заключается в том, что увеличение количества заказов не означает увеличения производства», — пояснил глава минобороны ФРГ, сравнив сложившуюся в этом вопросе ситуацию с «бутылочным горлышком».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк заявил, что неудачной попыткой скрыть ответственность лидеров стран Запада за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» является публикация американской газеты The New York Times о том, что за этим якобы стоит проукраинская группа.