Париж, , 11:37 — REGNUM В Париже в результате забастовки работников, ответственных за вывоз, сортировку и утилизацию мусора, скопилось около двух тысяч тонн отходов. Об этом в среду, 8 марта, сообщили в эфире французского новостного телеканала LCI.

Забастовка в Париже © Alexis Sciard/Global Look Press

По данным телеканала, работники продолжат принимать участие в акции протеста до тех пор, пока президент Франции Эммануэль Макрон не признает недействительной пенсионную реформу, подписанную в январе 2023 года.

Уточняется, что на сегодняшний день в столице не работают три мусоросжигательных завода, работа которых была остановлена по тем же причинам.

Как передавало ИА REGNUM, ранее очевидцы сообщали, что в Лионе и Ренне участников протестов против пенсионной реформы разгоняют при помощи водометов.

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