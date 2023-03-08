Северо-Курильск, Сахалинская область, 8 марта, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали у Северных Курил землетрясение магнитудой 5,4, сообщает 8 марта управление МЧС России по Сахалинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — уточнили в пресс-службе.

Землетрясение произошло 8 марта в 17:03 по местному времени. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 136 км восточнее города Северо-Курильск. Очаг землетрясения располагался на глубине 42 км.

Подземные толчки силой до 3 баллов ощущались на острове Парамушир.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта на полуострове Камчатка сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1.