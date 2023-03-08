Полиция Тбилиси задержала 66 участников протестов

Тбилиси, , 11:29 — REGNUM В ходе протестов в Тбилиси задержаны 66 человек, сообщили 8 марта в грузинском МВД.

Грузия (протест) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что задержанным инкриминируют неподчинение законным требованиям полиции и мелкое хулиганство. Возбуждён ряд уголовных дел в связи с нападением на сотрудников полиции, пенитенциарной системы, повреждением имущества.

По данным полиции, пострадали от действий протестующих 50 сотрудников МВД, причём некоторые — достаточно серьёзно.

Напомним, у парламента Грузии в Тбилиси 7 марта прошла акция протеста против закона об иностранных агентах. Поводом стало утверждение законопроекта в первом чтении.

Против протестующих, блокировавших выход из здания, применили слезоточивый газ и водомёты. Протестующие нападали на полицейских, а под утро 8 марта прекратили акцию.