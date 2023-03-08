Вашингтон, 8 марта, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Господство доллара США, которое наблюдается на протяжении десятилетий, подрывается нефтяными американскими антироссийскими санкциями, так как нефтяные сделки между Россией и Индией чаще всего заключаются в других валютах. Об этом 8 марта говорится в материале агентства Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Отмечается, что нефтяная торговля Индии с Россией после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине — это хороший пример перехода от доллара США к другим валютам, который может закрепиться. При этом на данный момент Индия занимает третье в мире место по импорту нефти, а РФ из-за западных санкций стала её главным поставщиком.

Также указывается, что, как сообщил агентству источник в банках, после вступления в силу введённого Западом ограничения цен на нефть из России 5 декабря 2022 года, потребители из Индии чаще всего рассчитывались за российскую нефть не долларами США и в том числе — дирхамом ОАЭ, а затем — российскими рублями.

«[Нефтяные] сделки [между Россией и Индией] за последние три месяца в сумме эквивалентны нескольким сотням миллионов долларов», — сказал он.

Кроме того, другие источники рассказали, что ряд российских трейдеров в Дубае и российские энергетические компании «Газпром» и «Роснефть» хотят получать за нефть недолларовые платежи. При этом отмечается, что неиспользование доллара США в таких расчётах может осложнить санкции Запада против некоторых российских банков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители восточной части Финляндии столкнулись с проблемами из-за решения финских властей закрыть границу с Россией.