Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Казахстан столкнулся с проблемой нехватки нефти для поставок европейским партнёрам через трубопровод «Дружба». Чтобы удовлетворить запросы европейских стран и заместить выпавшие объёмы из России, Астана «изо всех сил» пытается найти достаточное количество сырой нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Трубопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным государственного оператора «Казтрансойл», в первом квартале 2023 года Германия получит на 90% меньше нефти (40 тыс. тонн), чем планировалось изначально.

Ранее министр энергетики Болат Акчулаков заявлял, что страна может увеличить ежегодные поставки до 6 млн тонн. Однако, несмотря на эти заверения, Казахстану едва удалось найти для Берлина 20 тысяч тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Казахстан начал экспортировать нефть в Германию по трубопроводу «Дружба», проходящему через территорию России. Планировалось, что за последний месяц зимы в ФРГ будет поставлено 20 тыс. тонн казахстанской нефти. «Казтрансойл» также подала заявку на транспортировку в Германию 1,2 млн тонн нефти в течение текущего года.

Напомним, в Германии с января 2023 года начал действовать запрет на покупку российской нефти, поставляемой по трубопроводам. В ФРГ не нашли альтернативных поставщиков, кроме Казахстана. Нефть будет поступать по тому же трубопроводу, по которому её ранее поставляла РФ.