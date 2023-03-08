Вашингтон, 8 марта, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Неудачной попыткой скрыть ответственность лидеров стран Запада за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» («СП») является публикация американской газеты The New York Times (NYT) о том, что за этим якобы стоит проукраинская группа. Такое мнение 8 марта высказал представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

«Статья The New York Times показывает, что спецслужбы США, которые эту публикацию и спустили, истерично отреагировали на то, как широко разошлось в мире расследование [американского журналиста] Сеймура Херша [об участии Вашингтона в подрыве газопроводов]», — приводит его слова ТАСС.

Также эксперт отметил, что материал Херша, по его мнению, распространяется на фоне недоверия жителей стран Запада своим правительствам, а у самого журналиста самый высокий уровень доверия среди его коллег из США.

Кроме того, Блэк уточнил, что в публикации NYT не приводится каких-либо новостей и доказательств, а только содержатся ссылки на неназванных американских чиновников.

«Херш же поступил так, как поступил бы любой опытный прокурор. У кого есть мотив, кто способен совершить преступление и у кого есть возможность его совершить. Общий же сигнал статьи The New York Times такой: «Не волнуйтесь, не думайте об этом», — пояснил представитель Института Шиллера при ООН, добавив, что также газета утверждает, что сотрудники разведок Британии и США якобы не причастны к подрывам на газопроводах.

При этом эксперт указал, что считает, что американские и британские спецслужбы США и Великобритании «попросту скормили» опубликованную версию журналистам NYT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны — акционеры «Северных потоков» должны добиваться проведения срочного и прозрачного расследования инцидентов, произошедших в сентябре 2022 года на этих газопроводах.