ДНР, 8 марта, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Российские военные взяли под свой контроль всю восточную часть города Артёмовска (ДНР). Вся территория восточнее реки Бахмутка перешла под российский контроль.

Андрей Рубцов/ТАСС Российский военнослужащий в зоне СВО

Об этом сообщил 8 марта в своём телеграм-канале основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Напомним, накануне, 7 марта, российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о продолжающемся освобождении Артёмовска. Он назвал город важным узлом обороны ВСУ.

Ранее стало известно, что все дороги, ведущие в Артёмовск, находятся под российским контролем.