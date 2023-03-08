Минск, 8 марта, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Закон о ратификации соглашения о сотрудничестве стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в борьбе с коррупцией подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Документ 8 марта обнародован на официальном белорусском правовом интернет-портале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, подписанное в городе Астане 14 октября 2022 года», — говорится в подписанном законе.

Уточняется, что реализация указанного соглашения в Белоруссии возлагается на такие компетентные органы республики, как Генпрокуратура, КНБ и МВД.

Также в соглашении для увеличения эффективности национальных усилий и сотрудничества сторон в борьбе с коррупцией определяются термины, основные направления и формы сотрудничества, а также защита участников уголовного судопроизводства и лиц, которые оказывают содействие в противодействии коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в стране террориста спецслужб Украины, который причастен к попытке диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи.