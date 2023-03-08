Тбилиси, 8 марта, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Митинг против закона об иностранных агентах в Тбилиси закончился, на проспекте Руставели в центре города восстановлено движение автотранспорта. Об этом 8 марта сообщает местное агентство «Интерпрессньюс».

Цитата из видео Разгон протестующих полицией

Уточняется, что место проведения митинга покидают его участники, сотрудники спецназа и правоохранительных органов, а также убирают водометные машины.

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«На место прибыли сотрудники коммунальных служб, которые убирают территорию», — говорится в сообщении и добавляется, что участники протестной акции возле парламента Грузии предупредили, что они возобновят протесты 8 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что полицейский спецназ покидает центр грузинской столицы.