Новосибирск, 8 марта, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Движение рейсовых пассажирских автобусов было прекращено из-за непогоды по федеральным автотрассам в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях. Об этом 8 марта сообщает федеральное управление автодорог «Сибирь».

Nikolay Bondar Гололёд

Уточняется, что временное ограничение на движение пассажирского рейсового автотранспорта действует с 05:00 до 10:00 (01:00 мск до 06:00 мск) в Новосибирской области, с 06:00 до 11:00 (02:00 мск до 07:00 мск) в Кемеровской и Томской областях. В регионах наблюдается резкое ухудшение метеоусловий: снег, мокрый снег, сильный ветер с порывами до 19 м/сек, метель.

Ограничение действует на федеральных автомобильных дорогах Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт». Водителей личного автотранспорта дорожные службы призывают быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать безопасную дистанцию и скорость.

На всех автотрассах ведутся работы по очистке и противогололёдной обработке.