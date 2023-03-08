Вашингтон, 8 марта, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Казахстан собирается увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки к концу 2024 года, заявил казахстанский министр энергетики Булат Акчулаков 7 марта на полях международной конференции CERAWeek в городе Хьюстон (штат Техас, США).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Его слова приводит РИА Новости. Так, глава ведомства ответил на вопрос журналистов о сроках для достижения планируемого уровня добычи.

Акчулаков также отметил, что казахстанское нефтяное месторождение заканчивает расширение и оно позволит извлекать до 40 млн баррелей сырья в год. Кроме того, он сообщил, что Казахстан намерен увеличить прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). Вместо 50 млн тонн республика планирует получить 60 млн тонн нефти в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля казахстанская компания-оператор «Казтрансойл» объявила, что Казахстан начал экспорт нефти в Германию по трубопроводу «Дружба», который проходит через территорию России.