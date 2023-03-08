Хьюстон, США, 8 марта, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Падение инвестиций в мировую нефтедобычу составляет $500 млрд в год, заявил генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам аль-Гейс 7 марта на международной конференции CERAWeek в американском городе Хьюстон (штат Техас).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы наблюдаем значительное снижение инвестиций в нефтяную сферу. Речь идет о более чем $500 млрд», — сказал он.

По словам Аль-Гейса, такая ситуация создает угрозу в области энергетической безопасности и доступности энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября ОПЕК опубликовала прогноз, согласно которому добыча нефти и конденсата в России к 2027 году может снизиться до 10,1 млн баррелей в сутки.