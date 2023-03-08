Тбилиси, 8 марта, 2023, 05:01 — ИА Регнум. Полицейский спецназ покидает центр грузинской столицы, сообщает 8 марта телеканал «Мтавари архи».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

По информации, поступающей с проспекта Руставели, специальная полицейская техника, в частности, водомётные машины, выводятся из районов, прилегающих к зданию парламента. Центр города также покидают спецподразделения полиции.

На проспекте Руставели также практически не осталось представителей оппозиции. В связи с этим обстановка в центре города разрядилась. Новых столкновений больше не происходит.

Напомним, вечером 7 марта перед зданием грузинского парламента произошли ожесточённые столкновения между полицией и оппозиционными демонстрантами. Полиция применяла резиновые пули, водомёты и слезоточивый газ. В свою очередь, демонстранты забрасывали стражей порядка камнями и бутылками с горючей смесью.