Москва, 8 марта, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Проверку блогеров-миллионников может начать Следственный комитет России (СК РФ) после возбуждения уголовного дела о неуплате налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Lerchek). Об этом 7 марта сообщило издание «Коммерсант».

Цитата для видеоблога «Ходят Слухи» Лерчек (Валерия Чекалина)

Отмечается, что после предъявления обвинения блогеры Чекалина и её супруг раздумывают над погашением налоговой задолженности, которая составляет более 300 млн рублей. В этом случае, согласно действующему законодательству, все претензии будут сняты и уголовное преследование в отношении фигурантов прекратится.

При этом в отношении целого ряда отечественных блогеров могут быть возбуждены аналогичные уголовные дела, так как СК РФ инициировало проведение проверки представителей блогосферы, которые могли использовать такую же преступную схему ухода от налогов, что и Чекалина.

В частности, проверка может коснуться блогеров Оксаны Самойловой и Елены Блиновской, которые зарабатывают на проведении онлайн-марафонов. Однако издание отмечает, что вероятнее всего, подследственные примут решение добровольно возместить недоимки, не доводя дело до суда.