Тбилиси, 8 марта, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Россия является виновником беспорядков, вспыхнувших в центре Тбилиси. Об этом 8 марта заявил лидер «Единого национального движения, основной оппозиционной партии Грузии, Леван Хабеишвили в интервью телеканалу «Рустави 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

Он также обвинил грузинское правительство в том, что оно послушно выполняет приказы из Кремля.

«Здесь есть мирные демонстранты, которые протестуют против русификации этой страны… Правительство действовало неконституционно и фактически нарушило конституцию, когда принимало русский закон. Если кто и нарушает закон, так это русская «Грузинская мечта» [правящая в Грузии партия]. Нормально ли принять русский закон, задайте этот вопрос властям? Правительство нарушило конституционный строй, приняв русский закон. Оно предаёт государство», — заявил Хабеишвили.

Напомним, что грузинский парламент намерен принять законы об иноагентах, которые значительно осложнят деятельность антиправительственных организаций в Грузии. Грузинская оппозиция выступает категорически против принятия этих законов. 7 марта у здания грузинского праламента в Тбилиси произошли ожесточённые столкновения демонстрантов с полицией.