Полиция использует для разгона митингующих в центре Тбилиси резиновые пули
Тбилиси, 8 марта 2023, 01:32 — REGNUM Грузинская полиция применяет в центре Тбилиси резиновые пули, сообщает 8 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».
Полицейский спецназ с двух сторон начал двигаться в сторону оппозиционеров, находящихся перед зданием парламента. Спецназовцы обстреливают протестующих резиновыми пулями, применяют водомёты, слезоточивый и перцовый газ.
Среди оппозиционеров имеются раненые. Стало известно о митингующем, получившем тяжёлую травму глаза и срочно эвакуированном на машине скорой помощи в больницу.
Оппозиционеры утверждают о начале массовых арестов митингующих. МВД Грузии эту информацию пока не подтвердило, сообщив лишь о задержании шести человек.
Часть митингующих, спасаясь от полиции, укрылась в расположенной на проспекте Руставели Кашветской церкви.
Напомним, что причиной ожесточённых столкновений в центре Тбилиси стало намерение грузинского парламента принять два закона об иноагентах.
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