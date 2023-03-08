Полицейский спецназ применяет для разгона митингующих в Тбилиси резиновые пули, газ и водомёты

Тбилиси, , 01:32 — REGNUM Грузинская полиция применяет в центре Тбилиси резиновые пули, сообщает 8 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Применение слезоточивого газа Alisdare Hickson

Полицейский спецназ с двух сторон начал двигаться в сторону оппозиционеров, находящихся перед зданием парламента. Спецназовцы обстреливают протестующих резиновыми пулями, применяют водомёты, слезоточивый и перцовый газ.

Среди оппозиционеров имеются раненые. Стало известно о митингующем, получившем тяжёлую травму глаза и срочно эвакуированном на машине скорой помощи в больницу.

Оппозиционеры утверждают о начале массовых арестов митингующих. МВД Грузии эту информацию пока не подтвердило, сообщив лишь о задержании шести человек.

Часть митингующих, спасаясь от полиции, укрылась в расположенной на проспекте Руставели Кашветской церкви.

Напомним, что причиной ожесточённых столкновений в центре Тбилиси стало намерение грузинского парламента принять два закона об иноагентах.

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