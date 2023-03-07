Каир, 8 марта, 2023, 00:16 — ИА Регнум. До двух человек возросло число погибших в результате схода с рельсов пассажирского поезда в египетской провинции Кальюбия. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Уточняется, что число жертв железнодорожной аварии возросло до двух человек. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

По данным новостного портала «Аль-Яум ас-Сабиа», пассажирский поезд следовал из города Минуф на севере страны в столицу Египта Каир. Авария произошла в районе железнодорожной станции в городе Кальюб. На место аварии выехали 20 машин скорой помощи, пострадавшие были доставлены в городскую больницу.

На место происшествия прибыл губернатор провинции Кальюбия. Генпрокуратура Египта инициировала создание спецгруппы, для расследования причин и обстоятельств, приведших к железнодорожной аварии.