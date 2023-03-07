В Москве произошёл сбой в работе колеса обозрения «Сердце Москвы»
Москва, 7 марта 2023, 22:22 — REGNUM Сбой в работе колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ произошёл в Москве. Об этом 7 марта сообщили журналистам в экстренных службах.
Колесо обозрения остановилось вечером по неизвестной причине, на аттракционе находятся люди. На месте происшествия работают спасатели, проводится эвакуация людей, застрявших на колесе обозрения.
Как уточнили РИА Новости в контакт-центре аттракциона, работа колеса обозрения была приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями. Практически все посетители аттракциона эвакуированы. Как пояснили в контакт-центре, эвакуация проходит медленно, так как колесо приходится вращать вручную, чтобы выпустить людей.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, колесо обозрения «Солнце Москвы» является самым высоким аттракционом подобного типа в Европе.
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