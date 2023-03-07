В Москве эвакуируют людей с остановившегося колеса обозрения «Солнце Москвы»

Москва, , 22:22 — REGNUM Сбой в работе колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ произошёл в Москве. Об этом 7 марта сообщили журналистам в экстренных службах.

Колесо обозрения установили в «Парке будущего» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Колесо обозрения остановилось вечером по неизвестной причине, на аттракционе находятся люди. На месте происшествия работают спасатели, проводится эвакуация людей, застрявших на колесе обозрения.

Как уточнили РИА Новости в контакт-центре аттракциона, работа колеса обозрения была приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями. Практически все посетители аттракциона эвакуированы. Как пояснили в контакт-центре, эвакуация проходит медленно, так как колесо приходится вращать вручную, чтобы выпустить людей.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, колесо обозрения «Солнце Москвы» является самым высоким аттракционом подобного типа в Европе.

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