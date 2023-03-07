В Тбилиси спецназ применил против протестующих слезоточивый газ и водомёты

Тбилиси, , 21:11 — REGNUM Сотрудники спецназа МВД Грузии вечером 7 марта применили водомёты и слезоточивый газ к протестующим, которые отказывались разблокировать вход в парламент республики. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Тбилиси Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, нескольким пострадавшим потребовалась помощь врачей, на место прибыли машины скорой помощи.

Протестующих оттеснили от входа в парламент. Правоохранители призывают активистов разойтись, но те отказываются, происходят потасовки с полицией.

Пресс-служба МВД Грузии обнародовала обращение к участникам протестной акции и политическим лидерам оппозиции. Их призвали не провоцировать насилие.

«Если собравшиеся не подчинятся законному требованию полиции и окажут сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, полиция применит предусмотренную законом пропорциональную силу», — говорится в сообщении.

Напомним, протестующие выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах. Его в ускоренном порядке рассматривают депутаты парламента. Противники нововведения недовольны тем, что власти страны планируют заставить неправительственные и некоммерческие организации, а также СМИ, получающие деньги из-за границы, отчитываться о финансовой деятельности.

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