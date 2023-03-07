Тбилиси, 7 марта, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Сотрудники спецназа МВД Грузии вечером 7 марта применили водомёты и слезоточивый газ к протестующим, которые отказывались разблокировать вход в парламент республики. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Тбилиси

По данным журналистов, нескольким пострадавшим потребовалась помощь врачей, на место прибыли машины скорой помощи.

Протестующих оттеснили от входа в парламент. Правоохранители призывают активистов разойтись, но те отказываются, происходят потасовки с полицией.

Пресс-служба МВД Грузии обнародовала обращение к участникам протестной акции и политическим лидерам оппозиции. Их призвали не провоцировать насилие.

«Если собравшиеся не подчинятся законному требованию полиции и окажут сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, полиция применит предусмотренную законом пропорциональную силу», — говорится в сообщении.

Напомним, протестующие выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах. Его в ускоренном порядке рассматривают депутаты парламента. Противники нововведения недовольны тем, что власти страны планируют заставить неправительственные и некоммерческие организации, а также СМИ, получающие деньги из-за границы, отчитываться о финансовой деятельности.