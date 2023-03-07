Берн, , 17:58 — REGNUM Совет кантонов Швейцарии большинством голосов (23 про 18) отклонил предложение на ослабление запрета на вывоз оружия из государства. Об этом во вторник, 7 марта, сообщило издание Blick.

Швейцария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Это приведет к еще большему количеству смертей», — заявил парламентарий от Христианско-демократической народной партии Петер Хегглин, отвечая на вопрос о возможных поставках летального оружия и техники для ВСУ.

Напомним, что в Швейцарии действует запрел на передачу или поставку военного оружия, в том числе оружия швейцарского производства, другим странам по соображениям нейтралитета.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утверждал, что Варшава до конца недели поставит Украине десять основных боевых танков Leopard 2A4.

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