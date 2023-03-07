Москва, 7 марта, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что, будучи студентом, подрабатывал грузчиком в булочной. Об этом премьер заявил во время посещения хлебобулочного предприятия.

Александр Астафьев/РИА Новости Премьер-министр РФ М. Мишустин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев (слева) во время встречи с сотрудницами кондитерско-булочного комбината «Черёмушки» в Москве

Сотрудники московского хлебобулочного завода «Черемушки» во время визита премьер-министра задали вопрос о его отношении к хлебу, в ответ на который Мишустин поделился воспоминанием из детства о своей учительнице, рассказавшей будущему политику о важном значении хлеба.

«Я помню, серьезное на меня произвел впечатление этот рассказ. Я даже когда беру кусочек хлеба, стараюсь взять столько, сколько съем, чтобы его не выбрасывать», — поделился Мишустин.

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Так же премьер рассказал о своей подработке в молодые годы. Политик с сокурсниками рано утром перед занятиями в университете разгружал хлеб в булочной на Кутузовском проспекте.

«Мы студентами ходили, разгружали хлеб. Рано утром его привозили — в пять-шесть утра — мы приходили, работали, затем уходили на занятия. И за это работодатель дарил нам потом хлеб, мы его кушал. Ещё и сметану разгружали», — рассказал Мишустин.

Кроме того, во время экскурсии по предприятию глава кабмина поделился с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым рецептом хлеба, который выпекал сам в детстве.

Во время посещения хлебобулочного предприятия «Черемушки», Михаил Мишустин признался, что с женщинами ему работать легче.