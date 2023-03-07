Прага, 7 марта, 2023, 17:18 — ИА Регнум. В Чехии похитили жеребца, принадлежащего главе Чечни Рамзану Кадырову. Его стоимость оценивается в $19 тыс. По факту кражи ведется расследование, пишет 7 марта портал novinky. cz.

Цитата из видео Рамзан Кадыров с лошадью

Напомним, жеребца по кличке Зазу Кадыров приобрел в 2012 году. Конь участвовал в скачках и брал призовые места. Однако в июле 2014 года Рамзан Кадыров был включен в список физлиц, которые попадают под санкции ЕС в связи с событиями на Украине.

Из-за санкций организаторы скакового турнира в немецком Баден-Бадене в 2015 году даже отказались платить выигрыш в пять тысяч евро за победу, одержанную Зазу в скачках. Оказалось под угрозой и само нахождение лошадей в Европе. Кадыров назвал принятые чешскими властями санкции в отношении скакунов из его конюшни «нарушением прав лошадей».

Один из скакунов находился всё это время в конюшне в селе Крабчице, расположенном в районе города Литомержице Устецкого края на северо-западе Чехии. Отсюда его и похитили в ночь с 3 на 4 марта. В настоящее время ведется розыск злоумышленника и самого жеребца.