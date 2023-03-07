Москва, 7 марта, 2023, 15:43 — ИА Регнум. По состоянию на начало марта 2023 года в России в медицинские учреждения из-за укусов клещей обратились уже более 70 жителей нашей страны. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Rospotrebnadzor.ru Клещи

«По состоянию на начало марта в медучреждения страны обратились более 70 пострадавших от укуса клещей», — говорится в сообщении, и уточняется, что среди этих лиц не было выявлено заразившихся так называемыми «клещевыми» инфекциями.

Уточняется, что ввиду этого территориальным органам ведомства дано поручение ускорить уточнение планов иммунизации от клещевого вирусного энцефалита и планов противоклещевых обработок в регионах РФ.

Также указывается, что глава Роспотребнадзора Анна Попова поставила задачи по подготовке к сезону активности природно-очаговых инфекций, включая передающиеся клещами инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля на территории Красноярского края был выявлен первый в 2023 году случай заболевания корью, которой заболел четырёхлетний ребёнок.