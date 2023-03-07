Лондон, 7 марта, 2023, 15:15 — ИА Регнум. По данным опроса YouGov, в ЕС и США стали меньше поддерживать Украину, пишет The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

В материале говорится, что помощь Киеву в США стали поддерживать меньше не только республиканцы, но и демократы. По данным на февраль 2023 года, отправку финансовой помощи на Украину поддерживают 75% демократов и 39% республиканцев. К сравнению, в апреле 2022 года 82% опрошенных демократов и 67% республиканцев назвали это «хорошей идеей».

Уточняется, что в США также не поддерживают идею отправки войск на Украину. Согласно опросу, инициативу поддержали лишь 31% демократов и 19% республиканцев. Среди жителей Европы еще меньше тех, кто поддержит отправку войск.

«В декабре 2022 года в Великобритании, Франции, Германии и Италии за отправку войск высказались менее 20% респондентов», — говорится в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что ЕС просчитался, объявив «поход на Россию».