Магас, 7 марта, 2023, 13:29 — ИА Регнум. В Ингушетии появится первый в республике ботанический сад. Его откроют на базе Ингушского государственного университета. Работы по строительству всей инфраструктуры, необходимой для реализации проекта, начнутся в скором времени. Об этом сообщила ректор вуза Фатима Албакова в ходе встречи с главой региона Махмудом-Али Калиматовым.

Ingushetia.ru Махмуд-Али Калиматов

Как напомнила ректор, практически во всех российских вузах есть ботанические сады, и Ингушский государственный университет тоже долгое время добивался такой возможности. Наконец учебному заведению предоставили земельный участок площадью 59 986 кв. м, где и будет разбит сад. Албакова поблагодарила главу республики за оказанное в этом вопросе содействие, напомнив, что просьба помочь в создании сада была озвучена руководством вуза во время встречи с ним в 2022 году.

Ректор уточнила, что работы, в ходе которых будет построена вся нужная инфраструктура, ограждения и другие необходимые объекты, стартуют весной 2023 года. Предположительно, к концу 2027 года должны быть закончены работы по вводу ботанического сада в эксплуатацию. Она назвала будущий объект «островком вечного лета на территории ИнгГУ». Заниматься уходом за садом, по словам Албаковой, станут специально обученные специалисты-биологи. Их задача будет заключаться в заботе о растениях, высаженных в саду, проведении плановых работ по обрезке и пересадке растений в соответствии с установленным для каждого вида режимом и так далее.

«Ботанический сад станет для университета важной исследовательской площадкой, студенческим научным центром, также и замечательным подарком для населения республики. Сад обеспечит культурно-познавательный отдых для детей и взрослых», — заметил Махмуд-Али Калиматов. Он выразил уверенность в том, что сад заинтересует и туристов, приезжающих в республику, — многие из них, по мнению главы региона, захотят посмотреть на произрастающие там растения. Как указал глава Ингушетии, задача руководства вуза будет заключаться в том, чтобы собирать на территории ботанического сада уникальные растения, не произрастающие на территории Северного Кавказа в диких условиях.

Албакова рассказала главе региона, что в саду планируется высадить не только многочисленные деревья, но и экзотические цветы и кустарники. По территории сада проложат тропы, которые будут пересекать ручьи с рыбами. Ректор ИнгГУ выразила благодарность руководителю региона и другим должностным лицам, которые приложили руку к тому, что вуз получит свой ботанический сад, в том числе без задержек оформив все необходимые документы. Албакова попросила посодействовать в решении еще одного актуального для университета вопроса и помочь в выделении еще одного участка, где можно было бы построить современный университетский кампус. Глава Ингушетии обещал взять решение данной проблемы на свой личный контроль.

Как отметил глава республики, образование молодого поколения и его комфорт играют важнейшую роль, поскольку речь идет о будущем республики. Он призвал вкладываться в развитие этих аспектов для получения хорошего результата. По словам Калиматова, всесторонне развитая молодежь, готовая проявлять активность, при поддержке старших поколений сформирует золотой фонд Ингушетии и сможет в перспективе развивать и приумножать культурные, экономические и социальные ресурсы региона.

Ранее по поводу важности качественного образования высказался президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию. По его словам, у молодежи должны появиться для него новые возможности, поэтому необходимо, чтобы российская система образования представляла собой синтез лучших практик советской системы и достижений последних десятилетий.