Песков отреагировал на заявление минфина США об «эффективности» потолка цен на российскую нефть

Москва, , 13:18 — REGNUM Потолок цен на российскую нефть, введённый странами Запада и их союзниками, оказался довольно «вольготным», что сделало его применение неэффективным. Об этом 7 марта сообщил журналистам пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Савостьянов/ТАСС

«С одной стороны, они установили потолок, а с другой — потолка вроде как нет, исходя из существующих цен, из существующей практики», — сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что в России не признали установленных ограничений и приняли меры, чтобы не было ущерба интересам РФ от запретов Запада.

Напомним, ранее в минфине США заявили, что введение потолка цен на российскую нефть позволило достичь обеих ожидаемых целей: сокращение доходов для РФ при сохранении объёмов поставки нефти на мировой рынок. При этом эксперты Bloomberg, проанализировав данные таможенных счетов, пришли к выводу, что Россия успешно обходит потолок цен в $60, продавая нефть по цене в том числе дороже, чем по $82 за баррель.

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