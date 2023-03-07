Москва, 7 марта, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Украинская армия потеряла в течение февраля более 11 тыс. военнослужащих. Это на 4 тыс. больше, чем в январе 2023 года. Такие данные привел 7 марта министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу

По его словам, число погибших украинских военных растет, несмотря на поставки Киеву западного оружия. Отмечая существенный рост потерь украинской армии, министр обороны высказал мнение, что власти Киева не считаются с ними, чтобы угодить своим западным кураторам.

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«В этой связи удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам», — заявил Шойгу.

Напомним, 7 февраля в ходе селекторного совещания Сергей Шойгу сообщил, что за первый месяц 2023 года ВСУ потеряли более 6,5 тыс. бойцов. Велики также потери в военной технике — 26 самолетов, 341 танк и 208 беспилотников.

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