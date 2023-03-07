Вашингтон, , 12:54 — REGNUM Высокоточные боеприпасы, так называемые умные бомбы JDAM, уже применяются Киевом в ходе военных действий. Об этом 7 марта рассказал генерал ВВС США в Европе Джеймс Хекер, его слова приводит издание Warzone.

Бомбы JDAM на внешней подвеске стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress USAF. USAF

«Недавно мы отправили [на Украину] высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность действия и работают немного дальше, чем бомба с гравитационным сбросом, и имеют точность [наведения]», — сказал Хекер.

Он уточнил, что имеется в виду модификация систем JDAM-ER для авиабомб, позволяющая планировать и наносить ими удары по координатам GPS, однако указал, что подробности спецификации неизвестны.

При этом генерал ВВС США в Европе отметил, что Киеву было передано только ограниченное количество названных систем, которые могут быть использованы для нанесения «пары ударов».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что возможность поставок Киеву истребителей-бомбардировщиков F-16 на данный период времени в Вашингтоне не рассматривается.