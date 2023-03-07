ДНР, 7 марта, 2023, 12:46 — ИА Регнум. В Артёмовске (украинское название — Бахмут) ВСУ могут предпринять попытку прорыва, чтобы сохранить город. Об этом свидетельствует то, что украинское командование перебрасывает в район города всё новые подразделения. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, несмотря на потери, киевские власти отправляют в Артёмовск всё большее число военных, известно, в частности, о переводе нового батальона в этот район. При этом общая численность группировки ВСУ в городе составляет до десяти тысяч человек, отметил Гагин.

По его словам, украинские военные «отчаянно бьются там» и оказывают серьезное сопротивление.

«Противника недооценивать нельзя. Они вооружены. Они кусаются достаточно серьезно — бои за город идут очень жестокие», — заявил советник врио главы ДНР.

Также Гагин отметил, что из города-крепости, как назвал его президент Украины Владимир Зеленский, Артёмовск превратился в «бахмутскую мясорубку».

«Из города-крепости получилась просто вот «бахмутская мясорубка». Черная дыра, которая поглощает живую силу противника нашего», — заявил Гагин.

Напомним, ранее Ян Гагин также сообщил, что в настоящее время под контролем российских войск находится почти половина Артёмовска.