Москва, 7 марта, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Более половины жителей нашей страны (61%) уверены, что в современной России у женщин одинаковое с мужчинами количество прав и возможностей. Это следует из обнародованных 7 марта результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ

Уточняется, что опрос проводился 19 февраля 2023 года путём телефонного интервью и в нём принимали участие 1600 совершеннолетних жителей РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

«Сегодня большинство россиян считают, что у женщин в современной России столько же прав и возможностей, как у мужчин (61%). Ситуация в этой сфере становится благополучнее, с 2003 года показатель вырос на 11 п. п. (процентных пунктов. — Прим. ред.)», — говорится в результатах исследования.

Также указывается, что вместе с этим снижается число жителей РФ, считающих, что у женщин меньше прав и возможностей по сравнению с мужчинами, число таких лиц снизилось с 40% в 2003 году до 24% в 2023 году.

Кроме того, отмечается, что мужчины и женщины по-разному оценивают ситуацию с равенством полов в России. Так, об одинаковом количестве прав и возможностей заявило 64% мужчин и 58% женщин, и 17% мужчин и 7% женщин — о большем по сравнению с мужчинами количестве прав и возможностей у женской половины населения.

Кроме того, добавляется, что свыше 60% жителей РФ (66%) высказали мнение о том, что хорошими родителями могут быть представители обоих полов, а также 60% участников опроса считают, что хорошими хозяевами в доме также могут быть и женщины, и мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта стало известно, что уровень доверия жителей России к президенту страны Владимиру Путину с 20 по 26 февраля вырос на 0,1 процентного пункта, до 80%.