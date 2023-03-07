Ереван, 7 марта, 2023, 11:58 — ИА Регнум. В Ереване попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) автобус с сотрудниками аппарата премьер-министра Армении, в результате чего в медучреждения были доставлены 13 человек. Об этом 7 марта сообщает государственное армянское агентство «Арменпресс» со ссылкой на управление информации и по связям с общественностью аппарата главы правительства республики.

Асатур Есаянц/РИА Новости Автомобиль скорой помощи в Ереване

«Автобус, в котором находились работники аппарата премьер-министра, попал в ДТП», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент ведётся оказание необходимой медпомощи пострадавшим, и уточняется, что обстоятельства и причины аварии будут установлены следствием.

При этом, по информации МЧС Армении, ДТП в Ереване с участием автомобиля BMW и автобуса Hyundai произошло в 07:35 мск и в результате него в медучреждения были доставлены в общей сложности 13 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате ДТП в Тамбовской области с участием рейсового автобуса и трактора пострадали пять человек.