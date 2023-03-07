Москва, 7 марта, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Уголовное дело о неуплате налогов на сумму 300 млн рублей возбудили против блогера Валерии Чекалиной и её супруга Артёма Чекалина сотрудники Следственного комитета РФ по городу Москве. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба СК России.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Блогер Лерчик (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем

«Возбуждено уголовное дело в отношении Чекалиной Валерии и её супруга Чекалина Артема по фактам уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов с физического лица», — говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи главного следственного управления СК РФ по городу Москве расследуют уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица»).

Также отмечается, что, по информации следствия, с июля 2020-го по июль 2022 год Чекалина, являясь индивидуальным предпринимателем, использующим упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей ежегодно, получила доход от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов в гораздо большем размере.

При этом она не хотела переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, для чего привлекла в качестве пособников своего мужа и ряд других своих родственников.

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«Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной Валерии на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей», — поясняется в сообщении.

Также указывается, что в ходе расследования уголовного дела следователи провели неотложные обыски по месту проживания фигурантов, в данный момент ведутся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления причастности фигурантов и их пособников к совершению иных экономических преступлений.

Отметим, по данным открытых источников, в декабре 2021 года Чекалина занимала четвёртое место по числу подписчиков в одной из запрещённых в России соцсетей.