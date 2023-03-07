Брюссель, 7 марта, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Деятельность «Ближневосточного квартета» посредников фактически блокирована ЕС и США. Об этом в интервью РИА Новости 7 марта заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

Александр Щербак/ТАСС Встреча Квартета по ближневосточному урегулированию в рамках Генассамблеи ООН. 2016

«Деятельность «Ближневосточного квартета» посредников действительно фактически заблокирована: задолго до начала СВО», — сказал Логвинов.

По его словам, «четверке» ставить палки в колеса принялись США, а теперь к ним присоединился Евросоюз.

Ранее Россия выразила обеспокоенность эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта. В Москве считают, что одним из главных факторов ухудшения обстановки стал отказ США от конструктивного сотрудничества по региональным проблемам.

Напомним, «Ближневосточный квартет» — группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.