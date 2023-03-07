Бахмут, ДНР, 7 марта, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Почти половина Артёмовска находится под российским контролем, заявил 7 марта советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире «России 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артёмовск)

«Наша артиллерия и наши войска уже в городе, и они контролируют практически половину Артёмовска», — рассказал Гагин.

Он добавил, что российские военные контролируют ведущие в Артёмовск когда-то асфальтированные дороги (теперь они разбиты). Украинским боевикам остаётся ждать подкрепления только со стороны просёлочных дорог, но этому мешает распутица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ, по данным зарубежных источников, уже две недели выводят свои силы из-под Артёмовска.