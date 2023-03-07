Москва, 7 марта, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Американская элита, вероятно, сходит с ума на почве ядерного оружия, написал 7 марта член Совфеда Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Нина Зотина/РИА Новости Алексей Пушков

Комментируя заявление экс-советника Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона о том, что США следует пересмотреть количество имеющихся у них ядерных боеголовок, российский политолог отметил: «Болтон вновь доказал, что он — психически больной человек».

По его мнению, не только Болтон, но и многие представители правящего класса в США рассуждают подобным образом — отвлечённо, без оценки последствий обмена ядерными ударами. Эти люди намерены выиграть в ядерной конфронтации, что похоже на безумие.

«И совершенно не думают о том, на что будет похожа сама Америка в случае ядерного конфликта, — написал Пушков. — Одержимость победой в ядерной войне — очевидный признак политического сумасшествия».

Напомним, ранее Болтон заявил, что Штаты могли бы пережить «ядерную конфронтацию» с РФ, однако затем их ожидает новый ядерный конфликт — с Китаем.