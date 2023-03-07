Сватово, ЛНР, 7 марта, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Кочевенко в эфире телеканала «Рада» во вторник, 7 марта, сообщил об отсутствии наступательного потенциала у украинских войск в районе Кременной и Сватово Луганской Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сегодня в районе Сватово и Кременной идут ожесточенные бои. Они [подразделения российских войск — ред.] существенно продвинулись, накопили силы. Мы, наоборот, утратили наступательный потенциал», — сообщил офицер.

Также Кочевенко отметил, что Киев не видит ничего катастрофичного в том, чтобы оставить оборону какого-либо из населенных пунктов.

Ранее в Telegram-канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщалось, что Вооруженные силы Украины создали вокруг Артёмовска в ДНР несколько военных группировок, пытаясь таким образом разблокировать путь в город и избавиться от оперативного окружения.