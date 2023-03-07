Вашингтон, 7 марта, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Возможность лишения России доходов от продажи драгоценных камней обсудили с компаниями алмазного бизнеса представители Госдепа США и Еврокомиссии (ЕК). Об этом 7 марта сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Владимир Смирнов/ТАСС Алмаз

Отмечается, что представители Госдепа и ЕК провели с ведущими компаниями алмазной отрасли из США и Европы обсуждение важности их участия «в будущих импортных мерах, связанных с Россией, в том числе в отношении бриллиантов».

«Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и беседа сосредоточилась на наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Вашингтон намерен и далее добиваться «экономических последствий» для России за проведение ею спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе Кирилл Логвинов заявил, что, по его мнению, десятый пакет антироссийских санкций не повлияет на текущее положение вещей.