Брюссель, 7 марта, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и ЕС по итогам 2022 года достиг максимума за последние восемь лет, сообщает 7 марта РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

При этом импорт товаров из России достиг максимальных величин, и потому в торговле Брюсселя с Москвой образовался рекордный дефицит.

В 2022 году ввоз товаров из России в Европейский союз вырос на четверть и достиг €203,4 млрд, что лишь на €230 млн меньше исторического максимума 2012 года в €203,6 млрд.

Экспорт же из ЕС в Россию снизился на 38,1% — до €55,2 млрд, что является минимальной величиной с 2005 года.

Но подобное уменьшение ввоза Россией товаров из ЕС не помешало достичь максимального с 2014 года уровня товарооборота. В 2022 году он вырос по сравнению с предыдущим годом на 2,3% и достиг €258,6 млрд.

В результате дефицит ЕС в торговле с Россией достиг в 2022 году рекордных €148,2 млрд, что в два раза превышает показатели 2021 года.

Напомним, после начала СВО Европейский союз ввёл против России беспрецедентные по масштабу и жёсткости санкции. В настоящий момент насчитывается уже десять санкционных пакетов ЕС, введённых против России.