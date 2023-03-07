В Мавритании группа заключенных совершила побег из тюрьмы, убив двоих охранников

Исламская Республика Мавритания, , 08:36 — REGNUM Четверо заключенных совершили побег из центральной тюрьмы в столице Мавритании Нуакшоте, 6 марта сообщило министерство внутренних дел этого африканского государства.

Тюрьма Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Инцидент произошел 5 марта. В ходе побега завязалась перестрелка и были убиты двое военнослужащих национальной гвардии, осуществлявших охрану учреждения.

Еще двое солдат получили ранения. В МВД Мавритании также добавили, что охрана тюрьмы была усилена, а в отношении беглецов ведется розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля агентство Agence France-Presse распространило информацию о том, что из тюрьмы в Сирии сбежали 20 заключенных, обвиненных или подозреваемых в принадлежности к террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).