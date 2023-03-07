Москва, 7 марта, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе Кирилл Логвинов считает, что десятый пакет антироссийских санкций не повлияет на текущее положение вещей.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

«Для России содержательное наполнение десятого пакета санкций было в значительной степени предсказуемым. Евросоюз в очередной раз расширил различные нелегитимные черные списки и экспортно-импортные ограничения, внес некоторые уточнения в свое законодательство», — цитирует Логвинова РИА Новости 7 марта.

По словам дипломата, российские компании уже давно были готовы к объявлению новых ограничений, так как доверие к Европейскому союзу как к торговому партнеру давно подорвано.

Ранее глава министерства иностранных дел Китая Цинь Ган заявлял, что антироссийские санкции не способны стать шагом к разрешению конфликта на Украине путем мирных переговоров.