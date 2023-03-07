Пекин призвал США прекратить использовать Тайвань для «сдерживания» Китая
Пекин, 7 марта 2023, 08:18 — REGNUM США должны прекратить использовать Тайвань для «сдерживания» Китая, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган, выступая на пресс-конференции в Пекине. Об этом 7 марта сообщает информационное агентство «Синьхуа».
Цинь Ган заявил, что Тайвань является частью «священной территории Китайской Народной Республики» и «священный долг всего китайского народа, в том числе тайваньских соотечественников, состоит в том, чтобы завершить великое дело воссоединения Родины».
Министр подчеркнул, что тайваньский вопрос является сугубо внутренним делом Китая и иностранные государства не вправе вмешиваться в него.
«Недавно высокопоставленный американский чиновник заявил, что проблема Тайваня не является внутренним делом Китая. Мы решительно выступаем против этого и поэтому сохраняем высокую бдительность», — сказал Цинь Ган.
Никто не должен недооценивать твёрдую решимость, твёрдую волю и способность китайского правительства и китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны, отметил Цинь Ган.
Министр заявил, что тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая, основой политических китайско-американских отношений и первой «красной чертой», которую нельзя пересекать США в отношениях с Китаем.
Напомним, что официальный Пекин объявил 2023 год годом решительной борьбы против «независимости» Тайваня. В Китае намерены всячески содействовать присоединению острова.
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